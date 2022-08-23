Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Об этом сообщает МИД Франции.

Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна в беседе с Лавровым подчеркнула риски, которые оккупация ЗАЭС российскими силами создает для ядерной безопасности, и выразила поддержку быстрому развертыванию миссии МАГАТЭ.

По словам Колонны, во время общения с Лавровым она "получила согласие" Москвы как можно скорее отправить миссию международной организации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Она приняла к сведению подтверждение договоренности в принципе, предоставленной Россией по этому вопросу, а также обязательства последней воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии", – говорится в сообщении.

Колонна также напомнила о решительном стремлении Франции продолжать поддержку Украины перед лицом "незаконной и ничем не оправданной природы российской агрессии".

18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна выезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.

20 августа Ольга Кошарная, эксперт по атомной энергетике, заявила, что гендиректор МАГАТЭ Гросси не может написать положительный отчет по ситуации на ЗАЭС, потому что еще 6 августа он заявил о нарушении основных принципов безопасности на Запорожской АЭС.