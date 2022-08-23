Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Министры иностранных дел Франции и России во вторник, 23 августа, провели телефонный разговор, посвященный захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции
Об этом сообщает МИД Франции.
Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна в беседе с Лавровым подчеркнула риски, которые оккупация ЗАЭС российскими силами создает для ядерной безопасности, и выразила поддержку быстрому развертыванию миссии МАГАТЭ.
По словам Колонны, во время общения с Лавровым она "получила согласие" Москвы как можно скорее отправить миссию международной организации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
"Она приняла к сведению подтверждение договоренности в принципе, предоставленной Россией по этому вопросу, а также обязательства последней воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии", – говорится в сообщении.
Колонна также напомнила о решительном стремлении Франции продолжать поддержку Украины перед лицом "незаконной и ничем не оправданной природы российской агрессии".
- 18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.
- Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна выезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.
- 20 августа Ольга Кошарная, эксперт по атомной энергетике, заявила, что гендиректор МАГАТЭ Гросси не может написать положительный отчет по ситуации на ЗАЭС, потому что еще 6 августа он заявил о нарушении основных принципов безопасности на Запорожской АЭС.
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