Лавров в понедельник прибудет в Иран для встречи с министрами 5 стран
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 23 октября, прибудет в Иран для встречи с министрами Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана и Турции
Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на слова пресс-секретаря МИД Марии Захаровой.
По данным издания, встреча пройдет в формате "3+3".
Ранее о планах проведения такой встречи сообщили иранские СМИ. По их данным, министры будут обсуждать вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической областях, а также в области безопасности.
Также во время встречи планируется обсуждение так называемого "азербайджано-армянского процесса нормализации".
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