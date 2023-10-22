Лавров в понедельник прибудет в Иран для встречи с министрами 5 стран

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на слова пресс-секретаря МИД Марии Захаровой.

По данным издания, встреча пройдет в формате "3+3".

Ранее о планах проведения такой встречи сообщили иранские СМИ. По их данным, министры будут обсуждать вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической областях, а также в области безопасности.

Также во время встречи планируется обсуждение так называемого "азербайджано-армянского процесса нормализации".