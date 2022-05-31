Лавров в Бахрейне получил призыв к завершению войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бахрейнское информационное агентство.

Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа обсудил с прибывшим с рабочим визитом в Манаму министром иностранных дел России Сергеем Лавровым войну в Украине. Он призвал к мирным переговорам.

По сообщению агентства, король Бахрейна отметил "важность разрешения конфликта в Украине в соответствии с интересами двух соседних стран, безопасности и стабильности европейского континента и мира".

Он также указал на "необходимость обращения к диалогу и дипломатическим решениям в рамках международного права с целью достижения политического урегулирования, которое положит конец конфликту".

Отметим, накануне парламентская ассамблея НАТО поддержала Украину и осудила агрессию России.

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