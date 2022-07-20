Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Лавров плохо скрывает постепенно нарастающую в Кремле панику. Сначала россиянам придется потерять Херсонский плацдарм и уже об аннексии речь не идет - речь идет о боях в окружении. Для поднятия боевого духа в России рассказывают, что собираются обезопасить свои республики от любого режима на территории Украины. Для расширения географических границ, условной спецоперации, у россиян ресурсов нет", - подчеркнул Киричевский.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва планирует захватить не только Донбасс и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил странам Европы столкновением с Россией из-за поставок оружия в Украину

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