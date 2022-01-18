Лавров – "терпила", лживая российская дипломатия: Роман Цымбалюк в стриме с Сергеем Руденко

"Лавров - "терпила", "лживая российская дипломатия" и "Путин-убийца" - на эти темы будет говорить ведущий, главный редактор сайта espreso.tv Сергей Руденко с украинским журналистом Романом Цымбалюком.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.



Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 19 января, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".