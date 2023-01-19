Об этом глава российского МИД заявил во время большой пресс-конференции, информирует ТАСС.

"Так же Гитлер хотел окончательного решения "еврейского вопроса". Западные политики говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение", - говорится в заявлении.

Как сообщает телеграмм-канал ЧТД, в израильском МИД подобные сравнения с Холокостом назвали "неприемлемыми" и "оскорбляющими память погибших". Мемориал Яд ва-Шем обвинил Лаврова в "бредовом и опасном толковании фактов".

Германия назвала это заявление "ужасным".

Скандал дошел до Вашингтона. В администрации Байдена его слова назвали абсурдом: "Как он смеет? сравнивать что-то с Холокостом. Тем более войну, которую они начали [в Украине]".

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