Лавров считает, что у Путина не видно симптомов никаких болезней

Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1 , передает РБК-Украина .

"Вы знаете, президент Путин каждый день появляется на публике. Вы можете видеть его на экранах, читать его обращения, слушать его выступления. Не думаю, что здравомыслящие люди смогут увидеть у этого человека какие-либо симптомы болезни", - отметил Лавров. .

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