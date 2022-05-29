Лавров считает, что у Путина не видно симптомов никаких болезней
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал догадки о том, что у президента Владимира Путина есть серьезная болезнь
Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1 , передает РБК-Украина .
"Вы знаете, президент Путин каждый день появляется на публике. Вы можете видеть его на экранах, читать его обращения, слушать его выступления. Не думаю, что здравомыслящие люди смогут увидеть у этого человека какие-либо симптомы болезни", - отметил Лавров. .
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