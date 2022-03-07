Лавров: РФ начала "военную операцию" в Украине, чтобы предотвратить войну
Глава МИД России Сергей Лавров назвал новую причину нападения на Украину, повод – "остановить любую войну"
Заявление обнародовано в Twitter МИД РФ.
"Цель остановить любую войну, которая могла бы развернуться на территории Украины или могла бы начаться оттуда", - сказал Лавров.
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