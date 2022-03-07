Лавров: РФ начала "военную операцию" в Украине, чтобы предотвратить войну

Заявление обнародовано в Twitter МИД РФ.



"Цель остановить любую войну, которая могла бы развернуться на территории Украины или могла бы начаться оттуда", - сказал Лавров.

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