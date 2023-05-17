Лавров рассказал о сигналах, которые РФ получает от Запада по дипломатическому урегулированию в Украине
Министр иностранных дел России заявил, что Москва получает от Запада сигналы о переговорах о прекращении войны в Украине
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Лаврова, некоторые политологи, имеющие связи в Вашингтоне и Брюсселе, посылают Кремлю сигналы по дипломатическому урегулированию в Украине, однако они не устраивают Москву.
"Могу, не раскрывая деталей, сказать, что периодически некоторые политологи, имеющие связи в столицах стран НАТО, посылают сигналы по своим политологическим каналам, что "надо это все заканчивать", "что мы должны уйти на рубежи 1991 года", и что "Крым тоже не наш". Разве это дипломатия? Во-первых, это ультиматумы и шантаж. Во-вторых, это полное непонимание нашей позиции, нашего народа и той реальности, которая сложилась и закрепляется на земле", - сказал Лавров.
Он также рассказал, что пока нет контактов между РФ и США на уровне глав МИД, однако другие дипломатические каналы между Москвой и Вашингтоном работают.
"Мы не общаемся на уровне министров. Иногда звонят из Белого дома помощнику президента России Юрию Ушакову и посылают один и тот же сигнал: освободите Пола Вилана, а теперь еще журналиста Эвана Гершковича", - рассказал Лавров.
- 17 мая в Государственном департаменте США назвали ожидаемый визит в Украину спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя важным в контексте возможности Пекина узнать непосредственно позицию Киева об окончании развязанной РФ полномасштабной войны против нашего государства.
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