Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Лаврова, некоторые политологи, имеющие связи в Вашингтоне и Брюсселе, посылают Кремлю сигналы по дипломатическому урегулированию в Украине, однако они не устраивают Москву.

"Могу, не раскрывая деталей, сказать, что периодически некоторые политологи, имеющие связи в столицах стран НАТО, посылают сигналы по своим политологическим каналам, что "надо это все заканчивать", "что мы должны уйти на рубежи 1991 года", и что "Крым тоже не наш". Разве это дипломатия? Во-первых, это ультиматумы и шантаж. Во-вторых, это полное непонимание нашей позиции, нашего народа и той реальности, которая сложилась и закрепляется на земле", - сказал Лавров.

Он также рассказал, что пока нет контактов между РФ и США на уровне глав МИД, однако другие дипломатические каналы между Москвой и Вашингтоном работают.

"Мы не общаемся на уровне министров. Иногда звонят из Белого дома помощнику президента России Юрию Ушакову и посылают один и тот же сигнал: освободите Пола Вилана, а теперь еще журналиста Эвана Гершковича", - рассказал Лавров.