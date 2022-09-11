Об этом он рассказал пропагандистскому телеканалу Россия-1.

По словам Сергея Лаврова, на встрече с руководством госдумы президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, но чем дольше они будут откладываться, тем сложнее будет договориться сторонам.

"Обращаясь к участникам заседания, президент сказал, что мы не отказываемся от переговоров, но отказывающиеся должны понимать - чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться", - сказал Лавров.

Он добавил, что Москва не соглашается с требованием Киева убраться с оккупированных украинских территорий.

И потом, когда Россия уйдет с украинских земель, они будут готовы разговаривать, навязывая нам свои условия. В этом их активно поддерживают, даже потакают им Лондон, Вашингтон, Брюссель. Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках "специальной военной операции", – заверил Лавров.

6 сентября спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским станет возможной лишь при условии достижения предварительных договоренностей между Москвой и Киевом.

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