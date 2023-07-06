Об этом стало известно американскому телеканалу NBC News.

По данным СМИ, переговоры состоялись во время визита Лаврова в Нью-Йорк, когда Россия председательствовала в Совбезе ООН. И американская, и российская стороны официально не комментировали и не подтверждали эту встречу.

Как выяснил NBC News, американскую сторону представляли Ричард Хаас – действующий глава Совета по международным отношениям, ведущего американского аналитического центра; эксперт по вопросам Европы Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм.

Все они раньше работали в Белом доме или Государственном департаменте США; также, пишет NBC News, к обсуждению присоединились некоторые бывшие чиновники Пентагона.

С российской стороны, кроме Лаврова, присутствовали "ученые, руководители крупнейших аналитических центров и исследовательских институтов", которые якобы оказывают влияние на принятие решений Путиным или имеют контакты с Кремлем.

По словам источников NBC News, целью таких контактов было "поддержание каналов связи с Россией открытыми, где это возможно, и установление возможностей для будущих переговоров, компромиссов и дипломатии в вопросе прекращения войны".

Отметим, что Ричард Хаас и Чарльз Купчан давно продвигают нарративы о необходимости скорейшего начала переговоров между Россией и Украиной и "управления рисками" в вопросе американской военной помощи Киеву.

К примеру, Купчан еще в мае 2022 года (когда Россия держала оккупированными Херсон и часть Харьковщины) в статье The Atlantic утверждал, что необходимо добиться прекращения огня, чтобы избежать рисков.

А Хаас – автор концепции "суверенного обязательства" (развернуто изложенной в труде "Расшатанный мир", который выходил и на украинском языке), которая предусматривает фактическую отдачу на растерзание отдельных регионов сверхдержавам, чтобы достичь баланса в мире (к числу таких государств он относил и Россию).

Интересно, что примерно тогда, когда Хаас и Купчан участвовали в переговорах с Лавровым, они опубликовали большой материал в ведущем издании о внешней политике Foreign Affairs, где изложили "план перехода с поля боя за стол переговоров". Если коротко, речь шла о немедленном прекращении огня, создании "демилитаризованной зоны" в Украине и начале мирных переговоров.

В офисе президента Украины в комментарии NBC News заявили, что не будут комментировать сообщения из источников о переговорах между США и Россией, но позиция Киева неизменна: "Судьба Украины не может решаться без Украины. Об этом много раз говорили и президент, и все наши официальные спикеры . Не анонимно, а совершенно конкретно и публично".

Представитель МИД России Мария Захарова уже после публикации материала NBC News назвала фейком информацию о переговорах с участием Лаврова.