Лавров провел с экс-чиновниками США тайные переговоры об условиях прекращения войны в Украине, - NBC
Группа бывших высокопоставленных чиновников американской власти провела неформальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в апреле этого года, чтобы "заложить основу для потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине"
Об этом стало известно американскому телеканалу NBC News.
По данным СМИ, переговоры состоялись во время визита Лаврова в Нью-Йорк, когда Россия председательствовала в Совбезе ООН. И американская, и российская стороны официально не комментировали и не подтверждали эту встречу.
Как выяснил NBC News, американскую сторону представляли Ричард Хаас – действующий глава Совета по международным отношениям, ведущего американского аналитического центра; эксперт по вопросам Европы Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм.
Все они раньше работали в Белом доме или Государственном департаменте США; также, пишет NBC News, к обсуждению присоединились некоторые бывшие чиновники Пентагона.
С российской стороны, кроме Лаврова, присутствовали "ученые, руководители крупнейших аналитических центров и исследовательских институтов", которые якобы оказывают влияние на принятие решений Путиным или имеют контакты с Кремлем.
По словам источников NBC News, целью таких контактов было "поддержание каналов связи с Россией открытыми, где это возможно, и установление возможностей для будущих переговоров, компромиссов и дипломатии в вопросе прекращения войны".
Отметим, что Ричард Хаас и Чарльз Купчан давно продвигают нарративы о необходимости скорейшего начала переговоров между Россией и Украиной и "управления рисками" в вопросе американской военной помощи Киеву.
К примеру, Купчан еще в мае 2022 года (когда Россия держала оккупированными Херсон и часть Харьковщины) в статье The Atlantic утверждал, что необходимо добиться прекращения огня, чтобы избежать рисков.
А Хаас – автор концепции "суверенного обязательства" (развернуто изложенной в труде "Расшатанный мир", который выходил и на украинском языке), которая предусматривает фактическую отдачу на растерзание отдельных регионов сверхдержавам, чтобы достичь баланса в мире (к числу таких государств он относил и Россию).
Интересно, что примерно тогда, когда Хаас и Купчан участвовали в переговорах с Лавровым, они опубликовали большой материал в ведущем издании о внешней политике Foreign Affairs, где изложили "план перехода с поля боя за стол переговоров". Если коротко, речь шла о немедленном прекращении огня, создании "демилитаризованной зоны" в Украине и начале мирных переговоров.
В офисе президента Украины в комментарии NBC News заявили, что не будут комментировать сообщения из источников о переговорах между США и Россией, но позиция Киева неизменна: "Судьба Украины не может решаться без Украины. Об этом много раз говорили и президент, и все наши официальные спикеры . Не анонимно, а совершенно конкретно и публично".
Представитель МИД России Мария Захарова уже после публикации материала NBC News назвала фейком информацию о переговорах с участием Лаврова.
- 26 января Владимир Зеленский заявил, что может вернуться за стол переговоров с РФ только после вывода войск и признания Москвой ошибок.
- 11 февраля заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил , что Москва готова начать переговоры с Украиной "на основе существующей в настоящее время реальности".
- 23 февраля Кулеба представил в ООН проект резолюции по принципам мира в Украине.
- В феврале свой вариант "мирного плана" представил Китай. Визит их спецпредставителя в Киев и Москву не привел к особым сдвигам в направлении переговоров.
- 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. 10 июня стало известно, что глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР заявил , что поддерживает мирные инициативы лидеров африканских стран по Украине.
- 22 июня во время визита лидера Индии в США Байден и Моди подписали совместное заявление по Украине. Во время визита Моди пообещал работать над достижением мира в Украине, так и не употребив слова "война".
- В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии , чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной. В начале июня кардинал Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ. 28 июня спецпосланник Папы Римского прибыл в Москву.
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