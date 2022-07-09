Лавров провалил тест на участие Путина: агрессор на G20 не появится, - дипломат Чалый
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провалил тест на участие Владимира Путина и теперь президент страны-агрессорки не появится лично на саммите G20
Дипломат поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров тест на участие президента Путина в G20 не прошел. Теперь непосредственного участия Путина на Бали не будет. Может будет включения. Но моя позиция такова, что должен быть бойкот участия РФ, а еще лучше – исключение России на период агрессивных действий из группы 20-ти", - отметил Чалый
Дипломат добавил, что Лавров – чрезвычайно рафинированный пропагандист, которого сложно назвать дипломатом.
"Лавров уже такой рафинированный пропагандист, что его и дипломатом не назовешь. Странно, что он еще слушает и реагирует, что россиян называют оккупантами. Министр иностранных дел РФ до сих пор может общаться в, так сказать, постсоветском кругу - Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь. Изоляции России нет – они радуются", - заметил Валерий Чалый.
- 8 июля агентство Reuters сообщило, что в начале встречи министров, когда глава МИД РФ Лавров пожал руку индонезийской коллеге Ретно Марсуди, раздались возгласы "Когда вы остановите войну" и "Почему бы вам не прекратить войну".
- Позже глава МИД Японии Эсимас Хаяси отказался приходить на официальный ужин G20 из-за вероятности присутствия на встрече Лаврова.
- В целом главе МИД России устроили бойкот на встрече G20, из-за чего он досрочно покинул саммит.
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