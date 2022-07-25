Лавров продает байки по ситуации в Украине Глобальному Югу, - политэксперт Герасимчук
Директор программы Региональных инициатив и соседства Совета внешней политики Украинская призма Сергей Герасимчук считает, что бравада Лаврова направлена на внешнего потребителя, а именно на Глобальный Юг
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россия пытается продемонстрировать, что нужно работать с другой аудиторией. Лавров работает на аудиторию, которая не знакома с нашим регионом и которой нужно продать басни, что именно через Украину Глобальный Юг может попасть под риск голода, что из-за решения Украины нет поставок зерна и продуктов агропромышленного комплекса. С этими тезисами и аудиторией Лавров пытается работать, чтобы сохранить свою нишу", - подчеркнул Герасимчук.
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