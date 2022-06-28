Лавров присоединится к встрече министров иностранных дел G20 в Индонезии
Об этом сообщил во вторник представитель российского посольства в Индонезии
Об этом сообщает Reuters.
Глава МИД России Сергей Лавров на следующей неделе примет участие во встрече Большой двадцатки (G20), которая пройдет на Бали.
Отмечается, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд западных стран угрожают бойкотировать саммит лидеров G20, если в нем примет участие президент Путин.
- Напомним, власти Индонезии — хозяйки саммита — исключили личное присутствие российского президента Владимира Путина на саммите лидеров Большой двадцатки (G20) на острове Бали
- Ранее Путин принял приглашение на саммит G20, туда пригласили также Зеленского.
- 27 июня фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит G20, если в нем примет участие Путин.
- 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки, который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии.
- 6 апреля стало известно, что Соединенные Штаты будут бойкотировать заседания стран Большой двадцатки, если на них будут приглашены представители России.
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