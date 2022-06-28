Об этом сообщает Reuters.

Глава МИД России Сергей Лавров на следующей неделе примет участие во встрече Большой двадцатки (G20), которая пройдет на Бали.

Отмечается, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд западных стран угрожают бойкотировать саммит лидеров G20, если в нем примет участие президент Путин.

Напомним, власти Индонезии — хозяйки саммита — исключили личное присутствие российского президента Владимира Путина на саммите лидеров Большой двадцатки (G20) на острове Бали

Ранее Путин принял приглашение на саммит G20, туда пригласили также Зеленского.

27 июня фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит G20, если в нем примет участие Путин.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки, который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии.

6 апреля стало известно, что Соединенные Штаты будут бойкотировать заседания стран Большой двадцатки, если на них будут приглашены представители России.