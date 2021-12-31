Лавров пригрозил "мерами" в случае отсутствия "в разумный срок" гарантий безопасности от Запада
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "будет принимать меры" в случае отсутствия "в разумный срок конструктивного ответа" на требования безопасности Кремля
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Если в разумный срок конструктивного ответа не будет и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - сказал Лавров.
Глава российского МИД также заявил, что не позволит "замотать инициативы в нескончаемых дискуссиях".
Лавров подчеркнул, что важность участия в переговорах американских военных.
Кроме того, глава российской дипломатии заявил, что предложения РФ направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности. По мнению Лаврова, на базе такой системы возможны новые соглашения по контролю вооружений.
"Конечно, они не будут похожи на давно устаревший ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе - ред.), даже в его адаптированной версии", - сказал Лавров.
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- Джо Байден не исключил возможности встречи с главой РФ Владимиром Путиным 10 января – в день, на который запланированы переговоры безопасности США и РФ.
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