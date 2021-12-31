Лавров пригрозил "мерами" в случае отсутствия "в разумный срок" гарантий безопасности от Запада

Об этом сообщает РБК-Украина.



"Если в разумный срок конструктивного ответа не будет и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - сказал Лавров.



Глава российского МИД также заявил, что не позволит "замотать инициативы в нескончаемых дискуссиях".



Лавров подчеркнул, что важность участия в переговорах американских военных.



Кроме того, глава российской дипломатии заявил, что предложения РФ направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности. По мнению Лаврова, на базе такой системы возможны новые соглашения по контролю вооружений.



"Конечно, они не будут похожи на давно устаревший ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе - ред.), даже в его адаптированной версии", - сказал Лавров.

Напомним, 30 декабря по требованию РФ президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.

РФ подтвердила планы провести 10 января переговоры с США по вопросам безопасности.

Джо Байден не исключил возможности встречи с главой РФ Владимиром Путиным 10 января – в день, на который запланированы переговоры безопасности США и РФ.