Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, чтобы между РФ и европейскими странами развернулась большая война, выгодно США.

"Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко", - сказал Лавров.

Он добавил, что поставками Украины оружия России якобы не дают сесть с Украиной за стол переговоров.

17 июля заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" за попытку деоккупировать Крым.

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