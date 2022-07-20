Лавров пригрозил Европе столкновением с Россией из-за поставок оружия в Украину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил странам Европы столкновением с Россией из-за поставок оружия в Украину
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, чтобы между РФ и европейскими странами развернулась большая война, выгодно США.
"Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко", - сказал Лавров.
Он добавил, что поставками Украины оружия России якобы не дают сесть с Украиной за стол переговоров.
- 17 июля заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" за попытку деоккупировать Крым.
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