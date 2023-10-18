Лавров прибыл с двухдневным визитом в КНДР для переговоров о сотрудничестве
В среду, 18 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в КНДР для переговоров со своим северокорейским коллегой Чхо Сон Хуи
Об этом пишет Yonhap.
Лавров прибыл в Северную Корею с двухдневным визитом, поскольку две страны пытаются укрепить военные связи после недавней встречи президентов РФ и КНДР.
Ожидается, что в ходе поездки Лавров проведет переговоры со своим северокорейским коллегой Чхо Сон Хуи. Стороны обсудят вопросы двустороннего военно-экономического сотрудничества, а также возможный визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.
- Сам Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в среду, 18 октября, провели длительные переговоры о сотрудничестве. После встречи Путин заявил, что Украина "задумалась над переговорами", а самолеты РФ с "кинжалами" теперь будут патрулировать пространство над Черным морем.
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