Лавров прибыл с двухдневным визитом в КНДР для переговоров о сотрудничестве

Об этом пишет Yonhap.

Лавров прибыл в Северную Корею с двухдневным визитом, поскольку две страны пытаются укрепить военные связи после недавней встречи президентов РФ и КНДР.

Ожидается, что в ходе поездки Лавров проведет переговоры со своим северокорейским коллегой Чхо Сон Хуи. Стороны обсудят вопросы двустороннего военно-экономического сотрудничества, а также возможный визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.