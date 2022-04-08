Лавров предложил внести Беларусь в список стран-гарантов безопасности Украины

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.



"По просьбе украинской стороны, ее нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов безопасности они хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета безопасности (ООН). Так вот мы предложили, чтобы среди таких стран-гарантов, конечно, обязательно была Беларусь", - сказал Лавров.



Напомним, с территории Беларуси в Украину заходили войска РФ и производится пуск ракет и работа истребителей. Украина также не признает нынешнюю власть белорусского диктатора Лукашенко.

Президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.