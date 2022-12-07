Об этом он рассказал 7 декабря, выступая на форуме в Москве.

По словам Лаврова, возмутивший его инцидент произошел во время саммита Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в прошлом году.

"Простите меня за подробности, там (в Швеции, - ред.) я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали двери с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или для джентльменов?". Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это действительно было так. Вы не представляете, насколько это не по-человечески, просто не по-человечески", - посетовал российский министр.

При этом он не уточнил, решился ли посетить общий для мужчин и женщин туалет.

С 11 апреля американцы могут получать паспорта с отметкой X в графе гендерной идентичности личности.

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