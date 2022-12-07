Лавров пожаловался на общий для мужчин и женщин туалет в Швеции: "Это не по-человечески"
Глава МИД России Сергей Лавров вспомнил, как ему предложили посетить общую для мужчин и женщин уборную в Швеции
Об этом он рассказал 7 декабря, выступая на форуме в Москве.
По словам Лаврова, возмутивший его инцидент произошел во время саммита Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в прошлом году.
"Простите меня за подробности, там (в Швеции, - ред.) я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали двери с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или для джентльменов?". Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это действительно было так. Вы не представляете, насколько это не по-человечески, просто не по-человечески", - посетовал российский министр.
При этом он не уточнил, решился ли посетить общий для мужчин и женщин туалет.
- С 11 апреля американцы могут получать паспорта с отметкой X в графе гендерной идентичности личности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное