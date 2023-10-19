Лавров после встречи с Ким Чен Ыном предложил россиянам отдыхать на курортах КНДР
Глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном посоветовал российским туристам отдыхать в КНДР
Об этом сообщает The Insider со ссылкой на российских пропагандистов.
"Стал бы", - ответил глава МИД РФ на вопрос журналиста, стал бы он рекомендовать Северную Корею как место отдыха для российских туристов.
Лавров находится с визитом в КНДР 18-19 октября. В четверг он провел встречу с Ким Чен Ыном.
В КНДР находится и российская пропагандистка Ольга Скабеева. Ночью она провела, по ее словам, "первое в истории человечества прямое включение из КНДР".
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются". В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
11 сентября стало известно, что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в РФ "в ближайшие дни". 13 сентября Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".
Уже в октябре сообщалось, что спутниковые снимки показали самый большой за последние годы трафик на границе России и КНДР. Это происходит через день после появления слухов о начале передачи РФ северокорейской артиллерии.
Впоследствии стало известно, что с 7 сентября по 1 октября Северная Корея передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное