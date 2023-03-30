Лавров посетит Турцию в преддверии вероятного визита Путина

Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Визит состоится по приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего, состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм", - сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД добавила, что на встрече состоится "основательный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня".