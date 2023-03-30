Лавров посетит Турцию в преддверии вероятного визита Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6–7 апреля посетит Турцию для обсуждения, в частности, войны в Украине
Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
Визит состоится по приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
"В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего, состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм", - сказала Захарова на брифинге.
Представитель МИД добавила, что на встрече состоится "основательный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня".
- Напомним, Путин может посетить Турцию 27 апреля для участия в открытии атомной электростанции, построенной Росатом.
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