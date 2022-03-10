Лавров подтвердил авиаудар РФ по роддому и детской больнице в Мариуполе, назвав медучреждения "базой Азова"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская армия сознательно атаковала роддом в Мариуполе
Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Анталии.
Лавров заявил, что РФ на заседании Совбеза ООН показала якобы факты о том, что "этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами".
Он добавил, что якобы "оттуда выгнали всех рожениц, весь медперсонал" и это была база "Азова".
- Напомним, авианалет на роддом был совершен 9 марта во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.
- В результате российского удара 9 марта погибли три человека, среди них есть ребенок .
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