Лавров подтвердил авиаудар РФ по роддому и детской больнице в Мариуполе, назвав медучреждения "базой Азова"

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Анталии.



Лавров заявил, что РФ на заседании Совбеза ООН показала якобы факты о том, что "этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами".



Он добавил, что якобы "оттуда выгнали всех рожениц, весь медперсонал" и это была база "Азова".

Напомним, авианалет на роддом был совершен 9 марта во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.

В результате российского удара 9 марта погибли три человека, среди них есть ребенок .