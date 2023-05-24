Лавров планирует посетить в ЮАР встречу глав МИД БРИКС
Министр иностранных дел Серий Лавров планирует посетить совещание глав МИД стран БРИКС в ЮАР 1-2 июня
Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Саммит будет проведен в августе 2023 года, на нем страны-участницы планируют поднять вопрос отказа от доллара и создания общей валюты.
Справочно. БРИКС – группа крупнейших по площади развивающихся стран. В группу входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. БРИКС считается соперником блока G7, в который входят страны с ведущими мировыми экономиками – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.
- Ранее власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.
- Юристка Екатерина Бусол считает , что в Южно-Африканской Республике будут пытаться уговаривать Путина не ехать на саммит БРИКС в августе.
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