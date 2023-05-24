Лавров планирует посетить в ЮАР встречу глав МИД БРИКС

Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Саммит будет проведен в августе 2023 года, на нем страны-участницы планируют поднять вопрос отказа от доллара и создания общей валюты.

Справочно. БРИКС – группа крупнейших по площади развивающихся стран. В группу входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. БРИКС считается соперником блока G7, в который входят страны с ведущими мировыми экономиками – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.