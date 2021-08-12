Лавров ответил Лукашенко: "Крым входит в союзное государство как часть РФ"

Об этом сообщает ТАСС.



Лавров напомнил, что существует соглашение о Союзном государстве России и Беларуси с 1999 года.



"Согласно этому договору территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации", - сказал глава МИД.



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Министр добавил, что якобы "Крым - это территория РФ и входит в Союзное государство".



В 2014 году Россия напала на Украину и оккупировала Крым и часть Донбасса. В марте РФ незаконно присоединила в свой состав полуостров.

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