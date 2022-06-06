Об этом сообщают российские СМИ.

"Поступило очень много вопросов реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, решения, которые помешали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербия. Состоялось лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии, по крайней мере на этот момент, на российском направлении", – сказал Лавров.

Он добавил, что решения Северной Македонии, Черногории и Болгарии стали примером того, "насколько далеко НАТО и ЕС могут пойти в действии самых низких методов влияния на тех, кто руководствуется национальными интересами".

5 июня стало известно, что визит Сергея Лаврова в Белград оказался под угрозой срыва из-за отказа пропускать его борт соседними с Сербией странами.

6 июня стало известно, что визит главы МИД РФ в Сербию официально отменен .

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