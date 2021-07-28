Лавров отказывается от участия в заседании, - Резников о нормандском формате руководителей МИД

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает ЛИГА.Новости.

"На сегодняшний день, насколько мне известно, была предложена встреча на уровне министров иностранных дел. Пока что министр иностранных дел России Лавров отказывается от участия в таком заседании. Наверное, он очень сильно занят предвыборной гонкой в Госдуму РФ", - сказал Резников.



По его словам, единственным рычагом, чтобы заставить Россию участвовать в переговорах, является позиция Франции и Германии.

9 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был проинформирован главами МИД Франции и Германии о намерениях провести разговор в рамках нормандского формата с Лавровым.