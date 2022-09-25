Лавров оконфузился с названиями Луганской и Запорожской областей во время выступления на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, назвал Луганскую область Лаосской, а Запорожскую — Запорожной
Об этом сообщает The Insider .
Лавров исказил названия Луганской и Запорожской областей, рассказывая о местных псевдореферендумах о присоединении к России. Также он заявил, что аналогичное голосование проходит на Харьковщине, а не на оккупированной Херсонщине.
"Сейчас Запад закатил истерику из-за референдумов, которые проходят в Лаосской, Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожной и Запорожской областях Украины. Но проживающие там по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе прошлого года рекомендовал глава киевского режима Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя россиянином, ради блага своих детей и внуков идти в Россию. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых веками жили их предки", – сказал Лавров.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях постановили провести "референдумы" по присоединению к РФ 23–25 сентября.
- 24 сентября президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон осуждает псевдореферендумы и никогда не признает аннексию украинских территорий Россией.
- 25 сентября Сергей Лавров заявил, что российская ядерная доктрина будет распространяться на захваченные территории Украины , если оккупанты объявят их частью РФ.
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