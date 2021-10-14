Лавров объяснил отказ России от нового "нормандского" саммита, обвинив Запад в невыполнении договоренностей

Об этом сообщает "РБК-Украина" .



"Меня, конечно, немного удивило, что западные коллеги с такой напористостью продвигают восстановление "нормандского" формата, не обеспечивая со своей стороны выполнения предыдущих решений", - сказал Лавров.



Глава МИД РФ добавил, что российский президент Владимир Путин привел такие же аргументы лидерам Франции и Германии, говоря о целесообразности новой встречи в "нормандском" формате.