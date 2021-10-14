Лавров объяснил отказ России от нового "нормандского" саммита, обвинив Запад в невыполнении договоренностей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны "нормандского" формата в невыполнении договоренностей, объяснив этим отказ России от нового саммита по урегулированию войны на востоке Украины
Об этом сообщает "РБК-Украина" .
"Меня, конечно, немного удивило, что западные коллеги с такой напористостью продвигают восстановление "нормандского" формата, не обеспечивая со своей стороны выполнения предыдущих решений", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что российский президент Владимир Путин привел такие же аргументы лидерам Франции и Германии, говоря о целесообразности новой встречи в "нормандском" формате.
- Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о желании провести "нормандский" саммит еще при руководстве Германией Ангелы Меркель.
- Россия обвинила Украину в неготовности провести "нормандский саммит" еще при Меркель.
- У президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что руководители МИД "нормандского" формата могут собраться в течение ближайших недель .
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил российского коллегу Сергея Лаврова в попытке избежать "нормандской" встречи .
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