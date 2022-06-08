Об этом сообщает CNN.

Во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре украинский журналист спросил Лаврова: "Что, кроме зерна, украла Россия у Украины?".

Глава российского МИД ответил, что "по зерну нет никаких препятствий со стороны Российской Федерации".

"Господин Зеленский должен дать указание, чтобы украинские порты стали безопасными", - продолжил Лавров, повторив предыдущие заявления о том, что Украина должна разминировать свои территориальные воды для безопасного прохода судов.

Лавров сказал, что "не мы должны" в создании проблемы и что "мяч на их поле (Украины,. - ред.)".

В то же время глава внешнеполитического ведомства РФ признал, что Россия обсуждает с турецкими военными вопросы обеспечения безопасного прохода кораблей. Далее он повторил пропагандистские тезисы, что Москва имеет "четкие намерения и четкие цели" в Украине, заключающиеся в "освобождении" от "неонацистского режима".

Представитель МИД Украины Олег Николенко ответил на заявления Лаврова в Twitter.

"Слова Лаврова пусты", – заявил Николенко, разместив в твите фото заголовков новостей, иллюстрирующих заявления Лаврова.

"Украина четко выразила свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море — миссия ВМС. Нельзя разрешить России использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины", – сказал Николенко.

В то же время глава МИД Турции после переговоров с Лавровым назвал создание "зернового коридора" в Черном море реальным.

8 июня в Кремле заявили о необходимости снятия санкций, чтобы РФ смогла поставлять зерно на международные рынки.

В то же время мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил в эфире телемарафона "Единые новости", что Россия вывозит украинское зерно из Мелитополя поездами.

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