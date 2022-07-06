Лавров обвинил Францию в нарушении дипломатической этики из-за "слива" разговора Макрона и Путина
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Париж нарушил дипломатическую этику, обнародовав содержание разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и российского диктатора Владимира Путина, состоявшегося 20 февраля 2022 года
Об этом сообщают российские СМИ.
"Дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний ливень записи. Мы, в принципе, ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим то, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию" , – сказал Лавров.
30 июня на канале France 2 вышел документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша "Президент, Европа и война", посвященный политике Макрона по урегулированию ситуации в Украине. В фильме была показана запись его телефонного разговора с президентом России. Полная расшифровка разговора за несколько дней до этого опубликовала газета Le Temps. Разговор состоялся 20 февраля за четыре дня до полномасштабного российского вторжения в Украину. Во время общения диктатор демонстративно демонстрирует свое пренебрежительное отношение к Макрону. В частности, он обращается к нему на "ты".
- 26 июня были обнародованы первые детали разговора Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, который состоялся 20 февраля.
- 5 июля американское издание Politico проанализировало фильм и пришло к выводу, что единоличная внешняя политика Макрона по отношению к РФ оказалась провальной .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.19
Покупка 34.19Продажа 35.02
-
EUR
Покупка 34.92Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное