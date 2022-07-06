Об этом сообщают российские СМИ.

"Дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний ливень записи. Мы, в принципе, ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим то, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию" , – сказал Лавров.

30 июня на канале France 2 вышел документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша "Президент, Европа и война", посвященный политике Макрона по урегулированию ситуации в Украине. В фильме была показана запись его телефонного разговора с президентом России. Полная расшифровка разговора за несколько дней до этого опубликовала газета Le Temps. Разговор состоялся 20 февраля за четыре дня до полномасштабного российского вторжения в Украину. Во время общения диктатор демонстративно демонстрирует свое пренебрежительное отношение к Макрону. В частности, он обращается к нему на "ты".

26 июня были обнародованы первые детали разговора Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, который состоялся 20 февраля.

5 июля американское издание Politico проанализировало фильм и пришло к выводу, что единоличная внешняя политика Макрона по отношению к РФ оказалась провальной .

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