Об этом заявил во время итоговой пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Зеленский выдвигает какие-то совершенно нелепые инициативы, план по 10 пунктам, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть и речи", – сказал Лавров.

Российский глава МИД подчеркнул, что речи о переговорах с президентом Украины быть не может – хотя бы потому, что Зеленский "законодательно запретил вести переговоры с правительством РФ".

Также Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть какие-либо серьезные предложения Запада по вопросу войны в Украине, однако "их не было".

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали и подчеркнули, что Москва категорически не заинтересована в мире.

"Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада – лишь дымовой занавес для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине", – написал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Спикер подчеркнул, что наши партнеры давно не реагируют на то, что говорят в российском МИДе. Это видно и по международной поддержке Формулы мира президента Зеленского.

"Это комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле, или нет, но России придется выполнять мирную формулу. Чтобы ускорить наступление этого момента, команда МИД во главе с Дмитрием Кулебой будет продолжать работать над обеспечением сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой наших защитников и финансами", – добавил Николенко.

США считают , что по состоянию на 4 января Россия не готова к добросовестным переговорам, которые помогли бы достичь мира в Украине на основе международного права и устава ООН.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 января позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и призвал прекратить огонь в Украине и начать переговоры.

В МИД России 13 января заявили , что имеют новые условия для переговоров с Украиной. В этот раз речь шла об отсутствии "западных посредников" во время переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил российскому диктатору Владимиру Путину посредничество в переговорах с Украиной.

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