Лавров не просто так "десантировался" в Бразилии, – Климкин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Лавров не просто так "десантировался" в Бразилии после визита Лулы (президента Бразилии, - ред.) в Китай. Лаврову не удалось склонить бразильцев к своей логике. Лула очень хотел бы играть активную роль, он видит для себя шанс в посредничестве. Для Путина поставить в одну линию весь БРИКС (группа крупнейших по площади и населению развивающихся стран "Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР", - ред.) было бы почти идеально. Поскольку Путин хочет представить, что незападный мир противостоит западному", – отметил Климкин.

По словам дипломата, у Лаврова есть желание скоординироваться с Бразилией и Китаем.

"Но Индия имеет отдельную позицию. У китайцев своя специфическая позиция, они существуют в своей системе координат. Для Лаврова желание скоординироваться с Бразилией и Китаем было бы почти мечтой, но этого не произойдет. Незападный мир видит нас через другую призму. Такие страны, как Бразилия, понимают, что являются частью и западного, и незападного мира. Записать Бразилию в союзники Путину не удастся. Но использовать для ритуальных движений вокруг китайских принципов возможно", - подчеркнул Климкин.