Лавров не просто так "десантировался" в Бразилии, – Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014–2019 гг. дипломат Павел Климкин считает, что записать Бразилию в союзники Путину не удастся
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Лавров не просто так "десантировался" в Бразилии после визита Лулы (президента Бразилии, - ред.) в Китай. Лаврову не удалось склонить бразильцев к своей логике. Лула очень хотел бы играть активную роль, он видит для себя шанс в посредничестве. Для Путина поставить в одну линию весь БРИКС (группа крупнейших по площади и населению развивающихся стран "Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР", - ред.) было бы почти идеально. Поскольку Путин хочет представить, что незападный мир противостоит западному", – отметил Климкин.
По словам дипломата, у Лаврова есть желание скоординироваться с Бразилией и Китаем.
"Но Индия имеет отдельную позицию. У китайцев своя специфическая позиция, они существуют в своей системе координат. Для Лаврова желание скоординироваться с Бразилией и Китаем было бы почти мечтой, но этого не произойдет. Незападный мир видит нас через другую призму. Такие страны, как Бразилия, понимают, что являются частью и западного, и незападного мира. Записать Бразилию в союзники Путину не удастся. Но использовать для ритуальных движений вокруг китайских принципов возможно", - подчеркнул Климкин.
- Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обвинил Путина и Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения", и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине. По его словам, он уже обсудил такую возможность с некоторыми государствами.
- Также лидер Бразилии отмечал, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". На это отреагировали в Белом доме, заявив, что в этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду вообще, несмотря на факты. Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал бразильского президента посетить Украину и заявил, что Киев с заинтересованностью наблюдает за его усилиями по поиску решения для прекращения войны.
- Президент Бразилии Лула да Силва утверждал , что не хочет "никому угодить" своими взглядами. Это произошло на фоне его предыдущих заявлений, что Украина частично виновна в российском вторжении.
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