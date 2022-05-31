Лавров назвал условие разблокировки украинских портов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва разблокирует судоходство в Черном море, если Украина разминирует прибрежные воды
Об этом сообщают российские СМИ.
"Для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, находящиеся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы. Если эта проблема разминирования будет решена, то в открытом море ВМС РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее в пункты назначения", - сказал Лавров.
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