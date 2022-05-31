Лавров назвал условие разблокировки украинских портов

Об этом сообщают российские СМИ.

"Для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, находящиеся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы. Если эта проблема разминирования будет решена, то в открытом море ВМС РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее в пункты назначения", - сказал Лавров.

25 мая министр иностранных дел Китая Ван I выступил за создание зеленого коридора для экспорта украинского зерна.

В британской разведке 25 мая заявили, что Украине не удастся преодолеть блокаду морских портов с помощью альтернативных сухопутных маршрутов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил сомнения , что НАТО решится на силовую разблокировку украинского морского экспорта.

28 мая в ООН заявили, что в результате войны России с Украиной в мире будут голодать 218 млн человек.

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