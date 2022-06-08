Лавров назвал условие, при котором станет возможной встреча Зеленского с Путиным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным можно будет говорить только после возобновления украино-российских переговоров на более низком уровне
Об этом сообщают российские СМИ.
"О встрече между Зеленским и президентом РФ, мы неоднократно объясняли: Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц в неделю. Он заявлял неоднократно: "Я буду разговаривать, переговоры возобновим, только если российские уберут свои войска на линию 24 февраля" . Это абсолютно несерьезный подход", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что сначала должна быть возобновлена работа переговорных команд.
"Сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу. Мяч на стороне Украины уже почти два месяца, с середины апреля, когда они перед этим изменили свои подходы, изложенные в Стамбуле 29 марта", - отметил Лавров.
- 29 марта украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле предложила России договор , предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.
- 20 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что кремль передал Украине свой проект договора между странами, который был наработан в результате двусторонних переговоров.
- 17 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс о достижении мира между Украиной и Россией приостановлен . 4 июня Подоляк отметил, что Киев возобновит переговоры с Россией , когда она прекратит наступление на Донбассе, ракетные обстрелы украинских городов и шантаж.
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