Об этом сообщают российские СМИ.

"О встрече между Зеленским и президентом РФ, мы неоднократно объясняли: Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц в неделю. Он заявлял неоднократно: "Я буду разговаривать, переговоры возобновим, только если российские уберут свои войска на линию 24 февраля" . Это абсолютно несерьезный подход", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что сначала должна быть возобновлена работа переговорных команд.

"Сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу. Мяч на стороне Украины уже почти два месяца, с середины апреля, когда они перед этим изменили свои подходы, изложенные в Стамбуле 29 марта", - отметил Лавров.

29 марта украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле предложила России договор , предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.

20 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что кремль передал Украине свой проект договора между странами, который был наработан в результате двусторонних переговоров.

17 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс о достижении мира между Украиной и Россией приостановлен . 4 июня Подоляк отметил, что Киев возобновит переговоры с Россией , когда она прекратит наступление на Донбассе, ракетные обстрелы украинских городов и шантаж.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb