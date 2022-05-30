Лавров назвал приоритетную цель РФ в войне с Украиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приоритетной целью в войне против Украины является захват всей территории Луганской и Донецкой областей
Об этом Лавров заявил в интервью французскому телеканалу TF1 .
"Освобождение" Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией как независимые государства, является безусловным приоритетом. По другим территориям Украины, где осуществляется "военная операция", решать свое будущее должны жители этих районов", - сказал Лавров.
Из его слов следует, что россияне планируют устроить на оккупированных территориях псевдореферендумы.
"По остальным территориям, где живут люди, не желающие разрывать связи с Россией, будет решать население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться во власть "неонацистского" режима, который доказал свою полную русофобскую сущность. Решать должны сами люди ", – отметил Лавров.
- 29 мая назначенный российскими оккупантами заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов рассказал , что "референдум" о присоединении к РФ состоится в 2023 году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.92
Покупка 34.92Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.89Продажа 38.4
- Актуальное
- Важное