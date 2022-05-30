Лавров назвал приоритетную цель РФ в войне с Украиной

Об этом Лавров заявил в интервью французскому телеканалу TF1 .

"Освобождение" Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией как независимые государства, является безусловным приоритетом. По другим территориям Украины, где осуществляется "военная операция", решать свое будущее должны жители этих районов", - сказал Лавров.

Из его слов следует, что россияне планируют устроить на оккупированных территориях псевдореферендумы.

"По остальным территориям, где живут люди, не желающие разрывать связи с Россией, будет решать население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться во власть "неонацистского" режима, который доказал свою полную русофобскую сущность. Решать должны сами люди ", – отметил Лавров.

29 мая назначенный российскими оккупантами заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов рассказал , что "референдум" о присоединении к РФ состоится в 2023 году.

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