Лавров назвал поставки Украине истребителей F-16 "неприемлемой эскалацией"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставка Украине истребителей F-16 является "неприемлемой эскалацией"
Об этом он рассказал в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.
"Конечно, это неприемлемая эскалация. Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, находящиеся внутри Европейского Союза, прежде всего страны Балтии, Польша, которые непосредственно проводят на земли задача, поставленная Соединенными Штатами - ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение", - сказал Лавров.
Он добавил, что в политологических кругах Запада якобы есть план "деколонизировать Россию".
"Имею в виду расчленение нашей страны. Надеюсь, что умные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки "неонацистского" режима, который сам Запад создал", - отметил Лавров.
- 20 мая в МИД России предупредили, что поставка истребителей F-16 в Украине якобы несет колоссальные риски для самих стран Запада.
- 23 мая спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине самолетов F-16 существенно не повлияет на ситуацию на поле боя .
- 27 мая МИД России назвал условиями прекращения войны отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО, признание "территориальных реалий" и предоставление русскому языку статуса государственного.
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