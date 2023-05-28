Об этом он рассказал в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.

"Конечно, это неприемлемая эскалация. Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, находящиеся внутри Европейского Союза, прежде всего страны Балтии, Польша, которые непосредственно проводят на земли задача, поставленная Соединенными Штатами - ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение", - сказал Лавров.

Он добавил, что в политологических кругах Запада якобы есть план "деколонизировать Россию".

"Имею в виду расчленение нашей страны. Надеюсь, что умные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки "неонацистского" режима, который сам Запад создал", - отметил Лавров.