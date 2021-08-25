Лавров назвал Крымскую платформу "ненастоящим мерой" и упрекнул по "приватизации" Украина Дня крещения Руси

Об этом он заявил на брифинге во время визита в Австрию.

"Крымская платформ - ненастоящее мероприятие. Настоящее - то, что я сегодня видел в Вене, когда возлагал венок памятнику советским воинам, освободившим Вену. А по Крыму ... Есть люди, которые хотят заниматься виртуальной политикой, они ею и занимаются. А если мы хотим заниматься реальной политикой, нужно руководствоваться реалиями ", - подчеркнул он.

Лавров отметил, что ознакомился с требованиями Крымской декларации и Россия готова выполнить одно из них - обеспечить доступ в Крым наблюдателей за соблюдением прав человека, но только на своих условиях.



Позицию западных партнеров Украины Лавров назвал "идеологизированной солидарностью".

По его словам, общие позиции стран НАТО и ЕС на форуме "Крымская платформа" отражают "ложную солидарность Запада" в вопросе Крыма.



Читайте также: "В России пылает": Кулеба назвал "истеричной" реакцию РФ на Крымскую платформу

Лавров заявил, что РФ "приглашала спецпредставителей ОБСЕ, Совета Европы и ООН приехать и посмотреть, как обстоят дела с правами человека в Крыму". При этом, по его словам, подавляющее большинство приглашенных заявляет о готовности посетить Крым "только с территории Украины".

"Большинство этих людей говорят: мы с радостью, только должны заехать с (материковой, - ред.) территории Украины. Мы их спрашиваем: друзья, вы занимаетесь правами человека или политическими играми?" - добавил Лавров.

Политик отметил, что "солидарность, проявленная членами НАТО и Евросоюза на позавчерашнем мероприятии, которое было похоже на спектакль, конечно, никуда не исчезает. Мы ничего с этим поделать не можем".

Он также прокомментировал указ Владимира Зеленского о Дне Украинского Государства, который будет отмечаться 28 июля - в День Крещения Киевской Руси-Украины.

"Украина нас, наверное, еще не раз порадует своими решениями. Вот недавно было сказано, что они приватизировали День крещения Руси. Кто знает, может скоро будет решено Владимиром Зеленским, что Новый год можно отмечать только в Украине", - добавил Лавров.



Напомним, в Киеве 23 августа прошел первый саммит "Крымской платформы" - инициативы по деоккупации полуострова.

Также президент Владимир Зеленский 24 августа подписал указ о праздновании Дня украинской государственности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb