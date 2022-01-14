Лавров назвал деятельность инструкторов НАТО на Донбассе новой "красной линией"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе одной из трех "красных линий" Кремля
Об этом Сергей Лавров заявил в пятницу, 14 января, на пресс-конференции по итогам работы МИД РФ.
Министр иностранных дел России назвал три "красных линии", переход которых не принимает Москва. Среди них - вступление Украины в НАТО, появление вооружения Альянса у границ РФ и в Азовском море, а также деятельность западных инструкторов на Донбассе.
"Мы категорически не воспринимаем появление Альянса на российских границах, это настоящая красная линия. Даже если Украина не вступит в НАТО, то появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море - вторая красная линия. Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет переходом всех красных линий и будет означать прямое столкновение российских людей и военных НАТО", - заявил Лавров.
- Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО "искусственно втягивает" в Альянс Украину и скандинавские страны.
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