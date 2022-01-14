Лавров назвал деятельность инструкторов НАТО на Донбассе новой "красной линией"

Об этом Сергей Лавров заявил в пятницу, 14 января, на пресс-конференции по итогам работы МИД РФ.



Министр иностранных дел России назвал три "красных линии", переход которых не принимает Москва. Среди них - вступление Украины в НАТО, появление вооружения Альянса у границ РФ и в Азовском море, а также деятельность западных инструкторов на Донбассе.



"Мы категорически не воспринимаем появление Альянса на российских границах, это настоящая красная линия. Даже если Украина не вступит в НАТО, то появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море - вторая красная линия. Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет переходом всех красных линий и будет означать прямое столкновение российских людей и военных НАТО", - заявил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО "искусственно втягивает" в Альянс Украину и скандинавские страны.