Лавров нашел общее в визите Пелоси на Тайвань и позиции США по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Лаврова, визит Пелоси на Тайвань отражает тот же подход Вашингтона, который он демонстрирует относительно ситуации в Украине.
"Даже не берусь судить, что ими двигало, но то, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим относительно украинской ситуации, это у меня сомнений не вызывает. Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять вседозволенность. Что хочу, то и ворочу - примерно так. Другого я не вижу смысла создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китая", - сказал Лавров во время визита в Мьянму.
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2 августа Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
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