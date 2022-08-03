Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Лаврова, визит Пелоси на Тайвань отражает тот же подход Вашингтона, который он демонстрирует относительно ситуации в Украине.

"Даже не берусь судить, что ими двигало, но то, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим относительно украинской ситуации, это у меня сомнений не вызывает. Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять вседозволенность. Что хочу, то и ворочу - примерно так. Другого я не вижу смысла создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китая", - сказал Лавров во время визита в Мьянму.

2 августа Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb