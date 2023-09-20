Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

По словам Лаврова, "западные представители боятся профессиональных дискуссий, разоблачающих их демагогию".

"Говоря о территориальной целостности Украины, забывают о решении ООН о необходимости для Парижа вернуть французскую Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти из архипелага Чагос и начать переговоры с Буэнос-Айресом по Мальвинским островам", - сказал глава МИД России, демонстративно назвав находящиеся под юрисдикцией Великобритании Мальдивские острова на испаноязычный манер.

Президент Украины Владимир Зеленский выступал на Совбезе ООН перед Сергеем Лавровым и перед речью российского министра покинул зал.