Лавров на Совбезе ООН упомянул о территориальных претензиях к Франции и Великобритании
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Францию и Великобританию в якобы невыполнении решений ООН
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.
По словам Лаврова, "западные представители боятся профессиональных дискуссий, разоблачающих их демагогию".
"Говоря о территориальной целостности Украины, забывают о решении ООН о необходимости для Парижа вернуть французскую Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти из архипелага Чагос и начать переговоры с Буэнос-Айресом по Мальвинским островам", - сказал глава МИД России, демонстративно назвав находящиеся под юрисдикцией Великобритании Мальдивские острова на испаноязычный манер.
Президент Украины Владимир Зеленский выступал на Совбезе ООН перед Сергеем Лавровым и перед речью российского министра покинул зал.
- 20 сентября Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН и подчеркнул необходимость реформировать организацию, создать механизм преодоления вето и предоставить возможность всем нациям быть представленными.
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