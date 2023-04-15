Лавров на Совбезе ООН символизирует моральную гибель Запада, - Пионтковский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Лавров собирается приехать на днях проводить заседание Совбеза. Представляю этого военного преступника после обнародования ужасающих преступлений РФ. Этот стиль поведения России, в дополнение к тем сотням военных преступлений, которые были совершены на оккупированных территориях. Лавров, председательствующий на Совбезе – это символ падения Запада, его нравственная гибель. Я просто уверен, что этого не может произойти", - подчеркнул Пионтковский.

По словам политолога, запрет Лаврову и таким, как он появляться в Нью-Йорке, на Генассамблее, на территории ООН – это минимальная реакция, которая должна быть.

"Запад даже еще не пришел в сознание после того шока, который вызвали ужасные кадры с украинским пленным. Но звучат голоса о том, что необходимо выслать российского посла и, конечно же, выполнить резолюцию конгресса об объявлении России страной – спонсором терроризма. Хотя это не достаточная формулировка. Это настоящие террористы", - подчеркнул Пионтковский.