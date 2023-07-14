Лавров на саммите ASEAN агрессивно отреагировал на призыв Борреля вывести войска РФ из Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров агрессивно ответил главе дипломатии ЕС на призыв вывести войска из Украины
Об этом пишет The Guardian .
По словам Борреля, во время саммита ASEAN (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии) он обратился к Лаврову с призывом вывести российские войска из Украины и получил агрессивный ответ.
"Лавров ответил мне очень агрессивно и объяснил свою точку зрения. Он сказал, что все это "заговор Запада". Война будет продолжаться, потому что Россия совсем не готова прекратить агрессию и вывести войска", – рассказал Боррель.
- 7 июня Сергей Лавров заявил , что самолеты F-16, которые могут передать Украине, якобы способны нести ядерное оружие. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ответ посоветовал вывести войска РФ из Украины и заверил, что США выступают против любой эскалации, в том числе ядерной.
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