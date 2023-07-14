Об этом пишет The Guardian .

По словам Борреля, во время саммита ASEAN (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии) он обратился к Лаврову с призывом вывести российские войска из Украины и получил агрессивный ответ.

"Лавров ответил мне очень агрессивно и объяснил свою точку зрения. Он сказал, что все это "заговор Запада". Война будет продолжаться, потому что Россия совсем не готова прекратить агрессию и вывести войска", – рассказал Боррель.