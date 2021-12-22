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Главная война с Россией "Лавров - Мистер Никто": когда администрации Байдена и Путина начали общаться напрямую, то МИД России выбросили на помойку, - Бессмертный
Эксклюзив

"Лавров - Мистер Никто": когда администрации Байдена и Путина начали общаться напрямую, то МИД России выбросили на помойку, - Бессмертный

22 декабря, 2021 среда
22:13
война с Россией

Дипломат Роман Бессмертный считает, что МИД России не играет никакой роли в переговорах США и РФ

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Я бы анализировал высказывания Лаврова (по провокациям Украины, - ред) по сравнению с теми словами, которые звучали из уст Рябкова, "гарантии по безопасности", которые названы ультиматутмом. Так вот когда Рябков презентовал гарантии, из него сыпались патроны, снаряды, оружие. Сегодня и вчера Лавров уже бубнил, понимая, что надо отступать назад", - сказал Бессмертный.

Дипломат объяснил, что понятие "военно-техническая реакция" не означает применения оружия.

"С того момента, когда в диалог вступил (помощник президента РФ, - ред.) Ушаков с (советником президента США, - ред.) Салливаном, МИД РФ по этому делу просто выбросили на свалку. Я бы советовал Украине знать об этом, но не рефлексировать на слова Лаврова: в этом деле он никто, его так и надо называть "Мистер Никто", - подытожил он.

  • Напомним, Госдеп США обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу во лжи относительно подготовки американцами провокации в Донецкой области.
  • В МИД Украины опровергли заявления Шойгу о пребывании на Донбассе бойцов ПИК США, якобы готовящих провокации "с химическими компонентами". Представитель МИД Олег Николенко заявил, что Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории.
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил об "агрессивных настроениях" Украины и пригрозил военным ответом на "провокации"

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Роман Бессмертный
Василь Зима
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