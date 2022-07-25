Лавров ищет возможности избежать ответственности. Боится наказания за совершенные преступления, - Чалый
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пытается лишиться своего поста, чтобы избежать наказания за преступления России в Украине
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Первое, что сделал Путин в феврале, втянул все руководство России в преступления против Украины. Сделал их сообщниками преступлений. И теперь уже ничем не прикроешься. Те российские дипломаты, которые спрыгнули в первые дни войны, смогли оставить себя на будущее. Все остальные же втянулись в эту позорную войну. Чтобы они там ни думали, они способствуют российской агрессии против Украины", - объяснил Чалый.
Дипломат подчеркнул, что за преступления в Украине должно отвечать все высшее руководство России.
"Все руководство России является соучастниками преступлений путинского режима. Главный соучастник - Лавров. В России есть разные дипломаты. Однако если говорить о наследнике Риббентропа, то он не изменился. Возможно, раньше Лавров как-то прикрывал свое нутро, но сейчас оно полезло наверх. У него все на лице написано, однако сейчас уже Лавров пытается соскочить. Он ищет возможности как-то соскочить раньше, но Путин его не отпускает. Он ищет пути, чтобы лишиться своего поста. Ведь прекрасно помнит о судьбе Риббентропа", - добавил он.
- 20 июля Сергей Лавров заявил, что Москва планирует захватить не только Донетчину и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.
- 24 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пообещал добиваться ослабления антироссийских санкций в обмен на деблокаду морских портов Украины.
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