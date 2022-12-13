Лавров ищет туалет, а Путин благодарит оккупантов. Программа "Кацапознавство" в 18:00
Как Лавров туалет искал. Латынина подсказывает как называть солдат противника. Путин дистанционно благодарит оккупантов
293-й день войны России против Украины смотрите в проекте Кацапознавство сегодня в 18:00
Смотреть эфир и комментировать можно здесь:
Его называют Мыколой Вереснем, а он себя называет Кацапознавцем. Опыты жизни на россии - повадки, обычаи, поведенческие расстройства, нарушения умственных и других способностей московитов - смотрите каждый вторник в 18.00 в программе "КАЦОЗНАВСТВО" на Ютубе Еспресо.
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