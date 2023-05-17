Об этом сообщают российские СМИ.

"Выступаем за возвращение Украины в нейтральный внеблоковый статус и ее отказ от "нацистского" и милитаристского характера государственной политики", - говорится в совместном заявлении Лаврова и Алейника.

Они также подчеркнули, что для прекращения войны в Украине шаги к деэскалации якобы должны сделать США и НАТО.

"Для прекращения нынешнего "кризиса" в области безопасности нужно, чтобы США и НАТО пересмотрели свой деструктивный курс на нагнетание напряженности, сделали шаги по деэскалации и выразили готовность учитывать коренные интересы Беларуси и России", - заявили министры.