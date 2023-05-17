Лавров и глава МИД Беларуси обнародовали совместное заявление по поводу международного статуса Украины
Министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Сергей Алейник обнародовали совместное заявление с требованием о "возвращении Украины в нейтральный внеблоковый статус"
Об этом сообщают российские СМИ.
"Выступаем за возвращение Украины в нейтральный внеблоковый статус и ее отказ от "нацистского" и милитаристского характера государственной политики", - говорится в совместном заявлении Лаврова и Алейника.
Они также подчеркнули, что для прекращения войны в Украине шаги к деэскалации якобы должны сделать США и НАТО.
"Для прекращения нынешнего "кризиса" в области безопасности нужно, чтобы США и НАТО пересмотрели свой деструктивный курс на нагнетание напряженности, сделали шаги по деэскалации и выразили готовность учитывать коренные интересы Беларуси и России", - заявили министры.
- 17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставка Украине дальнобойных ракет и самолетов приведет к эскалации в войне .
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