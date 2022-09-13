Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на министерство иностранных дел Российской Федерации.

13 сентября в Нью-Йорке состоится 77-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Сегодня Лаврову и ряду лиц, которые будут его сопровождать, выдали визы", - сообщили в МИДе России.

В сессии 20–26 сентября будут участвовать лидеры государств, правительств и министры иностранных дел разных стран.

Выступление российской делегации запланировано на 24 сентября.

16 августа российский диктатор Владимир Путин заявил , что РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, руководствуясь уставом ООН.

18 августа стало известно, что Россия потребовала выдать американскую визу министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы дипломат смог поехать в Нью-Йорк и принять участие в Генассамблее ООН.

9 сентября глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер подтвердила, что РФ запрещает доступ к военнопленным

Франция поднимет тему столкновений между Арменией и Азербайджаном в Совете Безопасности ООН.

Дипломат Владимир Ельченко считает , что только большая мировая война сможет реформировать ООН.

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