Лавров и его сопровождение получили американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН
Глава министерства иностранных дел РФ Лавров и несколько сопровождающих его лиц получили визы для участия в сессии Генассамблеи ООН в Америке
Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на министерство иностранных дел Российской Федерации.
13 сентября в Нью-Йорке состоится 77-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
"Сегодня Лаврову и ряду лиц, которые будут его сопровождать, выдали визы", - сообщили в МИДе России.
В сессии 20–26 сентября будут участвовать лидеры государств, правительств и министры иностранных дел разных стран.
Выступление российской делегации запланировано на 24 сентября.
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