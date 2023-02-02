Лавров заявил, что "следующей Украиной" может стать Молдова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "следующей Украиной" может стать Молдова. Чиновник считает, что Запад поставил во главе государства "своего человека"
Об этом он сказал росСМИ 2 февраля.
"Сейчас на эту роль рассматривают Молдову", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, какая страна-соседка России может пойти по пути Украины.
Российский чиновник традиционно обвинил Запад во вмешательстве в дела стран постсоветского пространства. По его словам, во главе Молдовы поставили "своего человека".
"Смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободнодемократическими, во главе страны президентку, которая сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", - заявил Лавров, имея в виду президента Молдовы Майю Санду.
- На территорию Молдовы уже трижды падали обломки ракет во время массированного российского обстрела Украины. Последний такой случай был зафиксирован 14 января . В Молдове заявили, что это была ракета С-300.
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