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Лавров заявил, что "следующей Украиной" может стать Молдова

2 февраля, 2023 четверг
11:36
Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "следующей Украиной" может стать Молдова. Чиновник считает, что Запад поставил во главе государства "своего человека"

Об этом он сказал росСМИ 2 февраля.

"Сейчас на эту роль рассматривают Молдову", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, какая страна-соседка России может пойти по пути Украины.

Российский чиновник традиционно обвинил Запад во вмешательстве в дела стран постсоветского пространства. По его словам, во главе Молдовы поставили "своего человека".

"Смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободнодемократическими, во главе страны президентку, которая сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", - заявил Лавров, имея в виду президента Молдовы Майю Санду.

  • На территорию Молдовы уже трижды падали обломки ракет во время массированного российского обстрела Украины. Последний такой случай был зафиксирован 14 января . В Молдове заявили, что это была ракета С-300.

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