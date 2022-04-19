Лавров анонсировал "следующую фазу спецоперации" и отверг возможность ядерного удара по Украине

Об этом он сказал в интервью India Today .



"Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, я думаю, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", - заявил он.



По словам Сергея Лаврова, целью "спецоперации" является "полное увольнение Л/ДНР". На вопрос о применении ядерного оружия в Украине Министр ответил, что сейчас Россия рассматривает возможность использования только обычного вооружения.

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал маловероятным возможное использование Россией ядерного оружия против Украины.

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