Лавров анонсировал "следующую фазу спецоперации" и отверг возможность ядерного удара по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал следующий этап войны России против Украины и заявил, что на этой стадии россияне не планируют использовать ядерное оружие
Об этом он сказал в интервью India Today .
"Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, я думаю, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", - заявил он.
По словам Сергея Лаврова, целью "спецоперации" является "полное увольнение Л/ДНР". На вопрос о применении ядерного оружия в Украине Министр ответил, что сейчас Россия рассматривает возможность использования только обычного вооружения.
- Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал маловероятным возможное использование Россией ядерного оружия против Украины.
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