Лавринович и Грищенко объявлены в государственный и международный розыск
Бывшего министра юстиции Александра Лавриновича и экс-главу МИД Константина Грищенко объявили в государственный и международный розыск по делу о подписании "Харьковских соглашений"
Об этом сообщила в эфире телемарафона советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
Стало известно, что экс-министр иностранных дел Константин Грищенко оставил Украину в январе 2022 года и улетел в Париж. А экс-министр юстиции Александр Лавринович покинул страну в мае 2022 года.
"Нынешнее место их пребывания устанавливается и является тайной досудебного расследования. Но оба фигуранта уголовного производства о госизмене объявлены в государственный и международный розыск", - отметила Сапьян.
Она также добавила, что следующим этапом будет получение разрешения суда на задержание подозреваемых, а затем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, параллельно следователи ГБР будут ходатайствовать об экстрадиции и о том, чтобы по красной линии Интерпола обоих фигурантов объявили в розыск.
Расследование продолжается.
-
Напомним, бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и экс-главе МИДа Константину Грищенко объявили о подозрении в госизмене из-за подписания "Харьковских соглашений"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.21
-
EUR
Покупка 38.65Продажа 39.75
- Актуальное
- Важное