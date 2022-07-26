Об этом сообщила в эфире телемарафона советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Стало известно, что экс-министр иностранных дел Константин Грищенко оставил Украину в январе 2022 года и улетел в Париж. А экс-министр юстиции Александр Лавринович покинул страну в мае 2022 года.



"Нынешнее место их пребывания устанавливается и является тайной досудебного расследования. Но оба фигуранта уголовного производства о госизмене объявлены в государственный и международный розыск", - отметила Сапьян.



Она также добавила, что следующим этапом будет получение разрешения суда на задержание подозреваемых, а затем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, параллельно следователи ГБР будут ходатайствовать об экстрадиции и о том, чтобы по красной линии Интерпола обоих фигурантов объявили в розыск.



Расследование продолжается.

Напомним, бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и экс-главе МИДа Константину Грищенко объявили о подозрении в госизмене из-за подписания "Харьковских соглашений"

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